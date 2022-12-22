﻿3 katlı evde yangın

İHA’nın haberine göre, Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangın bugün saat 00.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi, Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ahşap binada çıktı.

Binanın çatı katında televizyonun patlaması sonucu başlayan yangın hızla yayıldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

TÜM APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekipleri çevredeki güvenliği sağladı.