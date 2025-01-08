Fatih’te kadın sürücü İETT otobüsüne çarptı! Yaralılar var!

İstanbul'un Fatih ilçesinde, öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Otomobilin freninin tutmadığı iddia edilen kaza, facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 12.00 civarında Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Dilek Kaya'nın kullandığı 57 AU 347 plakalı FIAT marka otomobil, Bayram Erten'in kullandığı 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin freninin tutmadığı iddia edilirken, çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, hızla polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılar arasında 3 çocuk bulunurken, kazanın büyüklüğüne rağmen büyük bir facia yaşanmadı.

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde, otomobilin fren sisteminin arızalandığı ve bu nedenle otobüse çarptığı öne sürüldü. Fren arızası, kazanın başlıca nedeni olarak gösterilirken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, otomobili ve otobüsü kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Ancak, kazanın ardından bölgede bir süreliğine trafik akışında aksama yaşandı.