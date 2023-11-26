Fatih'te metruk bina kısmen çöktü

Fatih'te gece saatlerinde rüzgar ve yağış nedeniyle zayıflayan metruk bina kısmen çöktü. Park halinde iki aracın üzerine çöken binanın olduğu sokak ekipler tarafından kapatıldı.

KAYNAK: İHA
Fatih'te metruk bina kısmen çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak üzerinde gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtınadan etkilenen binada çökmeler meydana geldi.

Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, binanın çöktüğünü görüp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın olduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Çöken bina altında park halinde olan 2 araç ise zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Ramazan Seyhan, "Gece 03.00-0330 sıralarında gece büyük bir ses duyduk. Balkona çıktığımızda gürültünün nereye zarar verdiğini göremedik. Ama sabah kalktığımızda bizim binanın yanında boşluktaki iki araçta hasar olduğunu gördük" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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