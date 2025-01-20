Fatih'te motosiklet farı hırsızları kameraya yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da motosikletli iki şüpheli park halindeki motosikletin farını çaldı. O anlarda güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, dün saat 04.45 sıralarında İstanbul Fatih ilçesi Atikali Mahallesi Bakkalzade Sokak'ta meydana geldi. Motosikletle ara sokağa giren iki şüpheli, park halindeki motosikletleri hedef seçti.

Yan taraftaki sokakta motosikletten inerek park halindeki motosikletlerin yanına gelen kasklı şüpheli, farı sökmeye başladı.

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Yaklaşık bir dakika içinde motosikletin farını söken şüpheli kaçarken motosikletin sahibi sabah saatlerinde hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

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Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fatih'te motosiklet farı hırsızları kameraya yakalandı

Fatih'te motosiklet farı hırsızları kameraya yakalandı

Fatih'te motosiklet farı hırsızları kameraya yakalandı

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