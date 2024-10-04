Fatih’te otelde sandalyelere asılı çantaları çalan hırsız Uruguaylı çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatih’te otelde sandalyelere asılı çantaları çalan hırsız Uruguaylı çıktı

İstanbul Fatih'te bir otelde sandalyelere asılı çantaları çalan Uruguaylı hırsız yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Eylül ve 25 Eylül tarihlerinde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün içerisinde polis ekiplerine yapılan şikayet başvuruları üzerine ekipler çalışma başlattı.

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Söz konusu olayın gerçekleştiği otelde güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şahsın kimliğini tespit etti.

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Şüphelinin Uruguay uyruklu Hector A.B. olduğu öğrenildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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25 Eylül 2024 tarihinde Fatih'te bir otel içinde görüntülenen şüphelinin, kahvaltı almak için çantasını masaya bırakan Cezayirli F.Z.İ.'nin içinde 70 bin 500 Cezayir parası, 1.175 Euro ve cep telefonu bulunan çantasını çaldığı görüldü.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin, 24 Eylül 2024 tarihinde yine aynı otelde gerçekleşen hırsızlık olayında Macaristan uyruklu turist B.K.'nin otel içerisinde 100 bin Macar parası, 3 bin Euro, 4 bin lira ve cep telefonunun çalınma olayının faili olduğu öğrenildi.

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FİRARİ HIRSIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uruguaylı hırsızın daha önce Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Firari hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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