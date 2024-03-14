Yabancı uyruklu çocuk hırsız suç makinesi çıktı

11 Mart gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki bir tatlıcı dükkanında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre dükkana camdan giren 2 kişi, açtıkları kasadaki paraları çaldı.

SMA hastası çocuk için yardım toplanan bağış kumbarasını da çalan hırsızlar, girdikleri camdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kasadan 4 bin 500 TL nakit paranın çalındığı belirlendi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

181 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olayına karışan şüphelilerin B.G. ile 18 yaşından küçük yabancı uyruklu H.S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler Gölcük'te yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden B.G'nin 5, H.S'nin ise 181 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.