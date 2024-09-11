Fatih’te polise silahlı saldırı: Yeni detaylar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Fatih’te polise silahlı saldırı: Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te, bir derneğe girerek silahla dernek başkanını tehdit eden şüpheliler daha sonra dernekten çıkarak polis ekiplerine ateş açtı. Polislerin iknası sonucunda teslim olan şüphelilerden Vedat Budak'ın 2020 yılında cinayet işlediği ve serbest kaldığı, gasp suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi.

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İddiaya göre, sokak üzerindeki derneğe gelen şüpheliler Vedat Budak ile Furkan Karadenizli, dernek başkanı Salih K.'yı silahla tehdit etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şüphelilerden Vedat Budak, tarafından ateş açıldı.

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Ekipler, şüpheliye karşılık verirken, dakikalar sonra şüpheli silahını bırakarak teslim oldu.

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CİNAYET VE SİLAHLI YAĞMADADAN KAYITLARI MEVCUT

Vedat Budak sahte kimlikle polislere kendisini Murat Wildfanf olarak tanıttı.

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Yapılan sorgulamanın ardından Vedat Budak'ın 2020 yılında Yedikule Mahallesi'nde Murat Uğur'u öldürdüğü belirlendi.

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Budak'ın ayrıca Adana Ağır Ceza Ilamat Masası'nda 'Silahlı Yağma' suçlarından yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAH YAKALANDI

Olayın ardından Budak'ın ateş açtığı yeri inceleyen ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 parça halinde 22,89 gram narkotik madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 36 bin 800 lira ve bin dolar yakaladı.

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"30-40 DAKİKA SÜRDÜ"

Bir mahalle sakini, "Ben balkondaydım. Silah sesini önce çocukların patlattığı torpil sandım. Sonra salona geldiğimde silah sesi olduğunu anladım. 4-5 el silah sesi duydum. İhbar üzerine 15-20 polis arabası geldi.

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Polisler de ateş etti. Korkutucuydu. Adamın teslim olması 30-40 dakika sürdü. Cama da çıkamadık korkumuzdan. Bizi camda görse belki bize de ateş ederdi" dedi.

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