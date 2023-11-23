Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu

İstanbul Fatih'te seyir halinde olan servis minibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle taksi bariyerlere savruldu, taksi şoförü ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: DHA
Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FMN 902 plakalı servis minibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde seyreden 34 TCD 40 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi önce bariyerlere daha sonra ise yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri taksi şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken Kennedy Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

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