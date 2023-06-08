Fatih'te silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi, Asya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıkarak kaçan bir kişi ile esnaflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar da olaya müdahale etti. Arbede yaşanan pazar yerinde vatandaşlar ve esnaflar saldırganı uzaklaştırdı. Akşam saatlerinde ise aynı saldırgan elinde pompalı tüfekle pazar yerine gelerek rastgele ateş açtı. Esnaflardan bazıları da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin pazar yerinde esnaf olan Beşir Kaya ve yeğeni Harun Kaya olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Saldırının ardından kaçan şüpheli ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, saldırının yaşandığı pazar yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın elinde pompalı tüfekle geldiği ve ateş etmeye başladığı görülüyor. Pazar yerinde bulunan vatandaşların ve esnafların panik içinde kaçıştığı, bazılarının da silahla karşılık verdiği anlar da kameraya yansıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.