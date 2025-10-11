Olay, saat 05.35 sıralarında Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı dairenin 5. katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy'nin camdan neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Ağır yaralanan Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili incelme başlattı.

KIRIK ALKOL ŞİŞELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gulzhamal Taalaibek Kyzy ile aynı evde yaşayan yabancı uyruklu Zarına B., ise aşırı alkollü halde bulunurken, dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi.

Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" ifadelerini kullandı.

Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını söyleyerek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.