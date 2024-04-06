Fatih'te toplanan sağlık çalışanları İsrail'i protesto etti

Fatih'teki 2. Sultan Abdulhamid Han Türbesi önünde bir araya gelen doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, "Soykırıma hayır", "Sağlıkçılar hedef değildir" ve "Siyonizme hayır" yazılı pankartlarla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru sessiz yürüyüş yaptı.

Cami önünde grup adına doktor Emirhan Çelikperçin'in seslendirdiği basın açıklamasında, İsrail'in insanlık dışı zulmüne ve Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırılara dikkat çekildi.

Gazze'deki saldırıların ardından hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane kalmadığı vurgulanarak, şu sözler kullanıldı:

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"Bugün gözlerimizin önünde bir şey oluyor. İşgalci İsrail'in, Gazze'de zulüm ve soykırımı devam ediyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyada böyle bir vahşet çok az görüldü."

Tüm doktorlar, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi vatandaşların protestoya çağırıldığı açıklamanın ardından gruptakiler, Gazzeli doktorların söylediği "Sevfe nebka huna (Buradan gitmiyoruz)" adlı şarkıyı seslendirdi.