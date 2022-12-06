6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü

Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü

Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren 3 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:15
Takip Et

Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü

Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
+
Aa
-

(DHA) - Olay, akşam saatlerinde, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli  3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre;  H.G.,  tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı.

Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A.,   H.G.'ye silahla ateş ederek yaraladı.  

Karın ve kasık bölgesinden yaralanan H.G., yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
2
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
3
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
4
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Deniz Baykal'ın kızı uygun adım yeni partisine gidiyor. Açıklamaları o yönde
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
5
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿Kılıçdaroğlu beş soru sordu, Soylu'nun yanıtı yine hakaret oldu
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
6
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿AKP’li Nurettin Canikli enerji fiyatındaki artışı böyle savundu: Almanya Parlamentosu'nda milletvekilleri donuyor
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
7
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿ABD’de 6 Ocak baskınında görev yapan kolluk kuvvetlerine altın madalya
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Almanya'dan Balkan ülkelerine Rusya çağrısı
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti 1 ölü
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
﻿Karayollarında bölünmüş yol sayesinde yıllık tasarruf miktarı yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.