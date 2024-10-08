Fatih’teki vahşetten sonra tepkiler çığ gibi büyümüştü! Uraz Kaygılaroğlu ‘Can güvenliğimden endişeliyim’ dedi

19 yaşında olan ve mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik 19 yaşındaki Ayşenur Halil'in boğazını keserek öldürdü. Bu olaydan yarım saat sonra ise sevgilisi İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.

5 KEZ HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Semih Çelik'in akıl hastalığı sebebi ile bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu öğrenildi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Bu vahşetin ardından akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Ünlü ismin elinde kasap bıçağı ve kadın kafası ile verdiği pozlara tepkiler yağdı.

Konuya dair açıklama yapmayan ve sessizliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu Nevşin Mengü'ye konuştu. Ünlü isim şu açıklamaları yaptı;

''Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi.

‘BAŞKA BİR İŞ YAPARIM’

Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım."

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDER HALDEYİM'

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim.

AÇIKLAMADAN SONRA TEPKİLER YİNE BÜYÜDÜ

Kaygılaroğlu'nun bu açıklamaların ardından tepkiler yine alevlendi ve ünlü isme 'Resimlere bakınca kadına şiddeti normalleştirmeyi görüyorum', 'Akıl tutulması yaşamış olabilir mi acaba', 'Şiddeti içeren sanat olmaz' gibi yorumlar yapıldı.