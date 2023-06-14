Fatma Mavi cinayeti davasında karar çıktı! Boğularak öldürülüp evi ateşe verilmişti

İstanbul Bahçelievler'de Fatma Mavi'nin boğularak öldürüldükten sonra benzinle yakılmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Fatma Mavi cinayeti davasında karar çıktı! Boğularak öldürülüp evi ateşe verilmişti

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken Fatma Mavi'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Ergin Aktürk'ün 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını talep ederken Ali İlkay Sarı'nın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık da karardan önce son sözünde beraatini istedi.

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Mahkeme heyeti Ergin Aktürk'ün 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verirken, Ali İlkay Sarı'nın ise, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. İddianamede 'Mala zarar verme' suçundan da cezalandırılması istenen her iki sanık bu suçtan beraat etti.

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İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının düzenlediği iddianamede ticari amaçla usulsüz şekilde yolcu taşımacılığı yapan sanık Ergin Aktürk'ün olay tarihinden bir ay önce tanıştığı maktul Fatma Mavi'yi de gideceği yerlere aracıyla götürüp getirdiği ve ikili arasında bu süreçte güvene dayalı bir ilişki oluştuğu belirtildi. Şüpheli Ergin Aktürk ile maktul arasında, 1 Kasım 2020 tarihinde gece saatlerinden itibaren başlayarak saat 08.47' ye kadar whatsapp isimli uygulama üzerinden münakaşa halinde oldukları, maktul Fatma Mavi'nin şüpheliye emanet etmiş olduğu parayı alamayacağına kanaat getirmesiyle anlaşmazlığın daha da arttığı anlatıldı.

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Şüpheli Ergin Aktürk'ün akşam geleceğini söylemesine rağmen bir yandan da otoparkta çalışırken tanıştığı diğer şüpheli Ali İlkay Sarı ile akaryakıt istasyonuna gittiği, Sarı'nın buradan bir bidon benzin aldığı, sonrasında birlikte Aktürk'ün evine gittikleri, evden yaya olarak ayrılıp minibüse bindikleri kaydedildi. Aktürk'ün maktulün evine tek başına gittiği saat 08.50 - 09.00 arasında şüpheli Ergin Aktürk'ün maktulü bir süre elleriyle boğduğu, akabinde de evi ateşe verip, evden ayrıldığına yer verildi. Maktul Fatma Mavi'nin yanarak ve dumandan boğularak öldüğü, öncesinde de boğazına bası uygulanmış olduğu belirtildi. İddianamede şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı'nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Mala zarar verme' suçundan 8'er aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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(Kaynak: DHA)

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