Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor

Ordu Fatsa’da tarım arazilerini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısı ve kene ile mücadele kapsamında doğa dostu, sürdürülebilir bir adım daha atıldı.

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği proje kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan 200 çiftçiye, her birine 5’er adet olmak üzere toplam 1000 Black Nick ırkı yumurtacı tavuk dağıtıldı.

Tavuk dağıtım törenine Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, İlçe Tarım Müdür Vekili Musa Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Ferda Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammet Tarık Yüce katıldı.

Black Nick ırkı tavuklar, yılda yaklaşık 300 yumurta verimiyle öne çıkıyor. Az yemle yüksek verim sağlayan bu ırk, açık alan beslemeye uygunluğu, haşereyle mücadeledeki etkinliği ve dayanıklılığıyla biliniyor. Proje, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunarken, aynı zamanda hane halkının gıda ihtiyacını karşılamasını, kadın üreticiler ve mikro işletmeler aracılığıyla kırsalda ekonomik canlılık yaratılmasını ve yumurta üretimiyle aile bütçelerine ek gelir sağlanmasını hedefliyor

.Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, törende yaptığı konuşmada, “Bu proje sadece bugünü değil, üretimle güçlenen bir geleceği inşa etmeyi amaçlıyor. Fatsa’nın bereketli topraklarını korumak ve tarımsal üretimi artırmak için bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

whatsapp-image-2025-07-04-at-13-00-29.jpeg

whatsapp-image-2025-07-04-at-13-00-28.jpeg

whatsapp-image-2025-07-04-at-13-00-28-1.jpeg

Son Haberler
Trabzon, Rize, Erzurum... Yaz ortasında beyaza büründü
Trabzon, Rize, Erzurum... Yaz ortasında beyaza büründü
Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı
Dua Lipa tatil pozlarıyla nefes kesti! Art arda paylaştı
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
Firari olarak aranıyordu! Jandarma’nın gözünden kaçmadı
Firari olarak aranıyordu! Jandarma’nın gözünden kaçmadı
Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor
Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor