Fatsa’da tarım için dev adım! Hem zararlıyı bitiriyor hemde kazandırıyor

ALİ YAZAN- ORDU /YENİÇAĞ

Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği proje kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan 200 çiftçiye, her birine 5’er adet olmak üzere toplam 1000 Black Nick ırkı yumurtacı tavuk dağıtıldı.

Tavuk dağıtım törenine Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, İlçe Tarım Müdür Vekili Musa Uzun, İlçe Emniyet Müdürü Ferda Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammet Tarık Yüce katıldı.

Black Nick ırkı tavuklar, yılda yaklaşık 300 yumurta verimiyle öne çıkıyor. Az yemle yüksek verim sağlayan bu ırk, açık alan beslemeye uygunluğu, haşereyle mücadeledeki etkinliği ve dayanıklılığıyla biliniyor. Proje, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunarken, aynı zamanda hane halkının gıda ihtiyacını karşılamasını, kadın üreticiler ve mikro işletmeler aracılığıyla kırsalda ekonomik canlılık yaratılmasını ve yumurta üretimiyle aile bütçelerine ek gelir sağlanmasını hedefliyor

.Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, törende yaptığı konuşmada, “Bu proje sadece bugünü değil, üretimle güçlenen bir geleceği inşa etmeyi amaçlıyor. Fatsa’nın bereketli topraklarını korumak ve tarımsal üretimi artırmak için bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.