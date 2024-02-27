Fatsa’daki işletme için faaliyet durdurma kararına uyulmadı: Siyanürlü maden hâlâ faal

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Altıntepe Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin işlettiği madenin “ikinci bir emre kadar” kapatıldığı konusundaki yazısının yanlış yorumlandığını vurguladı.

Ertuğrul Gazi Gönül, “Madenin çalışma süresi için dava açılmış. Kararda ek çalışma süresi iptal edildi. Bakanlık da bu karara bağlı olarak kapatma kararı verdi. Çok önemli ancak yeterli değil. 'İkinci bir emre kadar' diyor. Yani şirket yeniden başvurur, izin alabilir. Madenin tamamen kapatıldığı anlamı çıkmasın. Bergama’da 41 kez başvuru yapılarak çalışmasını sürdüren maden şirketi var. Yeniden izin almaması için mücadele etmeliyiz” açıklamasında bulundu.

“MÜCADELE DEVAM ETMELİ”

Ordu Çevre Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Coşkun Özbucak da kapatma kararının “artık maden işletmesi çalışamaz” demek olmadığının altını çizdi. Özbucak, “Burada gördük ki, maden şirketinin araçları alanda çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla araçların çalışması liç yığını yapmasıyla ilgili. Yani ‘kapatıldı’ dense de çalışma devam ediyor. Ayrıca kesin kapatma olmadığına göre mücadeleyi zayıflatmamak zorundayız. Bakanlık, şirketin yeni başvurusuna olumlu yanıt verebilir. Mücadelemizde kesinti olmamalı ki bakanlık şirketin çalışma süresini uzatmaya cesaret edemesin” açıklamasını yaptı.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Cevat Atar ve Derelerin Kardeşliği Platformu Fatsa Temsicisi Osman Güvenalp da madenin faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Cevat Atar, konu hakkında, “Maden sahası evime 500 metre mesafede. 10 yıldır mücadele veriyorum. Arazilerim maden sahasına dahil edildi, dahil edilmeyenler de zarar gördü. Bu madenin çalışmasına izin verenler vatana zarar veriyor. Dava açtık, kazandık. Faaliyet durdurulmuştu ancak görüyoruz ki hâlâ çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

Osman Güvenalp ise, “Temiz hava, su, temiz toprak istiyoruz. Kirletiyorlar. Bunun yasasını çıkaranlar da yönetenler. Durdurma kararına karşın hâlâ çalışıyorlar. Çocuklarımız için mücadele veriyoruz.” dedi.