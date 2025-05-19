Fatura Farioli'ye kesildi: Böyle şampiyonluk kaçmaz

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ajax Kulübü, genç teknik direktör Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

Ajax kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda teknik adamın kendi isteği ile ayrıldığı belirtildi. Ajax'ın paylaşımı: "Farioli, dikkatli bir değerlendirmenin ardından Ajax'tan ayrılmaya karar verdi. Teknik direktör, kararını kulübün yönetim kuruluna bildirdi. Her şey için teşekkürler, Francesco!"

Daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı. Eredivisie'de son beş haftaya PSV'nin dokuz puan önünde lider giren Ajax, üst üste dört maçta yaşadığı 10 puan kaybıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

