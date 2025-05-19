Fatura Farioli'ye kesildi: Böyle şampiyonluk kaçmaz

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fatura Farioli'ye kesildi: Böyle şampiyonluk kaçmaz

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, son beş haftada yaşanan 10 puan kaybıyla kaptırılan şampiyonluğun ardından yönetime istifasını sundu. Hollanda ekibi, istifayı kabul ettiğini duyurdu.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ajax Kulübü, genç teknik direktör Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

Ajax kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda teknik adamın kendi isteği ile ayrıldığı belirtildi. Ajax'ın paylaşımı: "Farioli, dikkatli bir değerlendirmenin ardından Ajax'tan ayrılmaya karar verdi. Teknik direktör, kararını kulübün yönetim kuruluna bildirdi. Her şey için teşekkürler, Francesco!"

Daha önce Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı. Eredivisie'de son beş haftaya PSV'nin dokuz puan önünde lider giren Ajax, üst üste dört maçta yaşadığı 10 puan kaybıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)
Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı
Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2025)
Heimlich Manevrası; Hayat kurtarıcı mı, sağlık riski mi? İşin uzmanları anlatıyor
Heimlich Manevrası; Hayat kurtarıcı mı, sağlık riski mi? İşin uzmanları anlatıyor
Türkiye’nin profesyonel avcıları Devrek’te buluştu: İlkler yaşandı!
Türkiye’nin avcıları Devrek’te buluştu!