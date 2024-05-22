Fatura ödemelerini toplayıp kaçtılar. Vatandaş soluğu ödeme merkezinde aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fatura ödemelerini toplayıp kaçtılar. Vatandaş soluğu ödeme merkezinde aldı

Avcılar’da faturalarını ödedikleri halde borçları gözüken vatandaşlar fatura ödeme merkezine gitti ama sonu hüsran oldu.

İddiaya göre, Avcılar’da uzun süredir faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi 2 ay önce el değiştirdi.

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyen mahalle sakinleri borçlarının silinmediğini fark edince şoke oldu.

Vatandaşlar soluğu hemen ödeme merkezinde aldı. Mahalle sakinleri ödeme merkezine kilit vurulduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı.

Bölgeye gelen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ruhsatsız olduğunu tespit ederek, sözde fatura ödeme merkezini mühürledi.

Çalışanlar ise kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.

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