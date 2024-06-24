Faturamatik Yakup 92 santim boyuyla geçimini faturalardan sağlıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Faturamatik Yakup 92 santim boyuyla geçimini faturalardan sağlıyor

Ordu’da yaşayan Faturamatik Yakup lakaplı Yakup Akdeniz 28 yıldır esnafın faturalarını ödüyor, faturalardan kalan para üstü ile de geçimini sağlıyor. Akdeniz’in en büyük derdi ise mobil bankacılık sistemi.

Faturamatik Yakup lakaplı Yakup Akdeniz isimli 92 santimetre boyundaki Akdeniz, iş yerini kapattı ve tek işi esnafın faturalarını ödemek. Akdeniz’in son zamanlardaki en büyük dertlerinden birisi de mobil bankacılık sistemi üzerinden yapılan otomatik ödeme talimatları.

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Akdeniz ise bu özellik yüzünden işlerinin her ne kadar azaldığını söylese de lakabının hakkını vermek için bu konudaki çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

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46 yaşındaki Akdeniz’e Altınordu esnafı da destek oluyor. Faturamatik Yakup esnafın fatura tarihlerini kendisi takip etse de esnaflar da her ay Akdeniz’i arayarak faturalarını ödetiyor. Faturalardan artan para üstünü kendisine alan Faturamatik Yakup geçimini bu sayede karşılıyor.

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Faturamatik Yakup 28 senedir yaptığı işi şu şekilde açıklıyor:

“Bu işe 1996 yılında başladım, 28 sene oldu, o günden bu yana fatura ödemeye devam ediyorum. Kimi zaman benimle emanet de gönderiyorlar, onları sahibine teslim ediyorum. Benim belirli müşterilerim var, onlar olmasa para kazanamam.

Ben faturalardan arta kalan paraları alıyorum, onları geri vermiyorum. Büyük miktarları veriyorum ama az olanları bana kalıyor. Sabah evden çıkar, saat 19.00 gibi eve giderim, başka da dışarıya çıkmam”

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