Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?
Ege bölgesinin sevilen mezelerinden fava bir bakla mezesidir. Restoranların meze menüsünde bulunan fava mezesini evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?

Genelde dere otu ile servis edilen fava bakla kullanılarak yapılan bir meze. Ege bölgesinin meşhur mezelerinden fava tarifini sizler için derledik. Peki, fava nasıl yapılır? Fava mezesi tarifi için malzemeler neler?

İşte fava tarifi…

FAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

- 2 bardak kuru bakla

- 4 bardak kaynar su

- 1 soğan

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- Yarım limonun suyu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 adet küp şeker

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FAVA NASIL YAPILIR?

Tencerenizde yağda soğanları kavurun. Baklaları üzerine ekleyin.

3 bardak suyu tencereye döküp karıştırın pişirin ve üzerine diğer malzemeleri de ekleyin.

Blender yardımıyla mezeyi pürüzsüz hale getirin.

Favayı soğuk tüketin.

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