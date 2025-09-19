Faydaları saymakla bitmiyor! Mevsimle birlikte tezgahlarda yerini almaya başladı

Sonbaharın serin havasıyla birlikte pazarlarda ve marketlerde yerini alan karnabahar, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Beyaz çiçekli yapısıyla tanınan bu sebze, düşük kalorili olması ve zengin besin içeriğiyle özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Karnabahar, C vitamini açısından oldukça zengin bir sebzedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bu vitaminin yanı sıra K vitamini, folik asit, potasyum ve lif içeriğiyle de dikkat çeker. Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur, hücre yenilenmesini destekler.

SİNDİRİM DOSTU VE TOK TUTAN ÖZELLİĞİ

Sindirim sistemini düzenler, bağırsak sağlığını korur. Aynı zamanda uzun süre tokluk hissi verdiği için diyet yapanlar için ideal bir sebzedir. Karnabahar, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve kalp sağlığını destekleyen bileşenler içerir.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Karnabaharın en yaygın tüketim şekli haşlama ve fırınlama yöntemleridir. Haşlanarak salatalarda kullanılabilir, fırında baharatlarla harmanlanarak sağlıklı bir ana yemek haline getirilebilir. Ayrıca karnabahar köftesi, karnabahar graten ve karnabahar çorbası gibi alternatif tariflerle sofralara farklı lezzetler katmak mümkündür.

Son yıllarda karnabahar, glutensiz beslenme tercih edenler için un yerine kullanılmaya başlandı. Karnabahar tabanlı pizzalar, karnabahar pilavı gibi tarifler hem sağlıklı hem de düşük karbonhidratlı alternatifler sunuyor. Ayrıca detoks programlarında da sıkça yer alıyor.

Beslenme uzmanları, karnabaharın haftada en az iki kez tüketilmesini öneriyor. Özellikle mevsiminde taze olarak alınması, besin değerinin korunması açısından önem taşıyor. Karnabaharın aşırı pişirilmemesi, vitamin kaybını önlemek için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta.