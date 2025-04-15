Fazıl Say ve Aslıhan And’dan Fazıl Say’dan İKÜ’de müzik şöleni!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fazıl Say ve Aslıhan And’dan Fazıl Say’dan İKÜ’de müzik şöleni!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say , 24 Nisan’da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte, Fazıl Say’a flüt sanatçısı Aslıhan And eşlik edecek.

Konserde, Fazıl Say’ın 2024 yılında bestelediği virtüöz piyano eseri "Klaros Kehanetler Tapınağı", Op. 112 , Samed Behrengi’nin eserinden esinlenerek bestelediği "Küçük Kara Balık", Op. 117 ve "İnsan İnsan" piyano versiyonu gibi özel parçalar yer alacak.

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Flüt ve piyano için bestelediği "Bosphorus Romance", Op. 113 adlı eserinde de Aslıhan And , Fazıl Say’a eşlik edecek.

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Programda ayrıca, "Kara Toprak", "İnsan İnsan Piyano Versiyonu" ve F. Schubert’in "Arpeggione" Sonatı gibi klasik eserler de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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