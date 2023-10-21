Fazıl Say'a 'Filistin'e destek' sansürü: İsviçre’deki konserleri iptal edildi

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını eleştiren piyanist Fazıl Say, İsviçre'deki konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Fazıl Say'a 'Filistin'e destek' sansürü: İsviçre’deki konserleri iptal edildi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları ve Filistinlilere yönelik katliamlarını eleştirdiği için iptal edildi.

Say, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre’de, Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern’deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim.

“HER ZAMAN İYİDEN, UZLAŞIDAN YANA OLDUM”

Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım.

Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum.

“DİNLENMEDİĞİMİZ, SESİMİZİN DUYULMAK İSTENMEDİĞİ BİR ORTAMDAYIZ”

İsrail’e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu’nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan’ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim.

Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

"AVRUPA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GÜVEN DUYULUR DİYE BİLİRDİM"

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim.

Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim.

Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır.

Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim.

Saygılarımla,

Fazıl Say"

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