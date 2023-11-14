Fazıl Say'ın sevgilisi ayrıldıktan sonra ortaya çıktı. Sekiz aylik ilişkileri bitti

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve yazar Güneş Altunkaç sekiz aydır birliktelik yaşıyorlardı. Son olarak Güneş Altunkaş sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak ayrılık haberini duyurdu.

8 ay aşk yaşayan ikiliden Altunkaş, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle ilişkisini noktaladığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Fazıl Say sessizliğini korumayı tercih etti.

Ünlü yazar Güneş Altunkaş yaptığı açıklamada "Sevgili dostlarım, bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı. Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimizi bitirme kararı almış bulunmaktayım" cümlelerine yer verdi.