Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçi sopayla dövüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçi sopayla dövüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde, camide gönüllü temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin, G.A. tarafından sopayla dövülüp yerde sürüklendi. Ağır yaralanan Şahin hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.A. polis tarafından yakalandı.

Olay, Fazilet Camisi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, G.A. yaşlı adamı abdesthaneye çekip sopayla vurduktan sonra gasilhaneye sürükleyerek darp etmeye devam etti. Cemaat tarafından fark edilen Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli G.A. ise polis tarafından yakalandı. Halil Şahin'in oğlu Hayati Şahin, saldırganın hiçbir gerekçe göstermeden babasına saldırdığını belirtti. Esnaf Mithat Altun ise Halil Şahin'i kanlar içinde bulduğunu ve hemen ambulansı aradığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mamak Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiyi sopayla dövdü

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Mamak Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiyi sopayla dövdü

Mamak Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiyi sopayla dövdü

Mamak Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiyi sopayla dövdü

Mamak Fazilet Camisi'nde şok eden saldırı! 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiyi sopayla dövdü

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