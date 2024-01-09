Fatih Camii imamına bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Fatih Camii imamına bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Fatih Camii’nin imamı Galip Usta’ya yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Camii’nde dün akşam gerçekleşen olayda caminin imamı Gali Usta, cami içinde slogan atan bir kişiyi uyardı. Usta, cami içinde huzursuzluk çıkaran kişinin camiden çıkmasını isterken saldırgan üzerinde bulunan bıçakla imam Usta’yı ve o sırada olaya müdahale eden bir kişiyi yaraladı.

Yapılan ihbar sonrası camiye polis ve sağlık ekipleri gelirken akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen saldırgan Ö.S. gözaltına alındı.

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Yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Camide yaşanan olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Cami içinde kaydedilen görüntülerde saldırgana müdahale edildiği anlar yer aldı.

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