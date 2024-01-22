Fazla mal göz çıkarmaz atasözünün anlamı nedir?

Fazla mal göz çıkarmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Ne kadar ve ne türden bir mal olursa olsun, malın fazlası elden çıkarılmamalı ve mutlaka bir süre saklanmalıdır.

Şu anda işe yaramayan bir ürün ilerleyen zamanlarda kurtarıcı bir işte kullanılacak olacak. O an onun yokluğunun aranmaması için bir süre muhafaza etmek gerekir. Çünkü o şey mutlaka bir gün gelir lazım olacaktır.

FAZLA MAL GÖZ ÇIKARMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yenisini aldın diye hemen bu montu atma, fazla mal göz çıkarmaz."