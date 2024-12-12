FBI Başkanı Wray, Trump göreve gelmeden istifa edecek

Wray, bu kararı almadan önce uzun bir değerlendirme süreci geçirdiğini ve büro için en doğru adımın mevcut yönetimin sona ermesinin ardından görevden ayrılmak olduğunu belirtti.

FBI personeline yaptığı açıklamada Wray, “Bu adım, büroyu daha fazla karmaşaya sürüklemekten kaçınmanın en iyi yolu” dedi.

Donald Trump, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmaya hazırlanırken, FBI Direktörlüğü için eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel’i aday göstermişti. Patel, göreve başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görev değişiminin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum ve ilk günden itibaren Amerikan halkına hizmet etmeye hazır olacağım” ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Wray, 2017 yılında Donald Trump tarafından atanmıştı. Normalde görev süresi 2027 yılında sona erecek olan Wray, Trump’ın desteğini kaybettikten sonra istifa kararı aldı. Trump, geçtiğimiz hafta bir röportajda, FBI’ın 2022’de Florida’daki evine yaptığı baskını eleştirerek, Wray’in bu eylemlerinden memnun olmadığını belirtmişti. Trump, “Evime baskın düzenledi. Mar-a-Lago’yu işgal etti” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Wray yönetimindeki FBI, ayrıca 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili olarak aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçilerine karşı en geniş çaplı soruşturmayı başlatmış, bu süreçte yüzlerce kişi tutuklanmıştı.