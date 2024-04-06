FBI gözünü THY uçuşlarına çevirdi. Radara aldı

ABD'deki emniyet kaynaklarının cuma günü yaptığı açıklamaya göre FBI, Belediye Başkanı Eric Adams'ın 2021 kampanya finansmanına ilişkin federal soruşturma kapsamında Türk Hava Yolları'nın sağladığı Business Class biletlerini araştırıyor.

Kaynaklara göre federal ajanlar, Adams'ın hem Brooklyn ilçe başkanı olduğu dönemde hem de Ocak 2022'de belediye başkanı olarak göreve başladığından beri uluslararası uçuşlardaki konaklama noktalarını da tek tek inceliyor. Belediye Başkanı Eric Adams ise avukatı aracılığıyla THY’nin biletlerini Business Class’a yüksetmesini kabul etmesinde herhangi bir yanlışlık olmadığını savundu.

Adams'ın seyahatine odaklanılması, Manhattan federal savcıları tarafından Kasım ayında ortaya çıkarılan ve Türk hükümetinin Adams'ın kampanyasına yasa dışı para aktardığı iddialarıyla ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak sürdürülüyor.

ESKİ THY YÖNETİCİSİNİN EVİ DE ARANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Adams'ın çevresindeki en az üç kişinin evleri federaller tarafından basıldı; bunlar arasında belediye başkanının geçiş ekibinde çalışan eski Türk Hava Yolları yöneticisi Cenk Öcal ve Belediye Binası yardımcısı Rana Abbasova da var.

AVUKATI: UYGUNSUZ BİR YÜKSELTME YOK

Belediye başkanının avukatı Brendan McGuire ise Adams'ın herhangi bir yanlış yaptığını reddederek, "Belediye başkanı olarak belediye başkanı Türkiye'ye resmi seyahatini sürekli olarak açıkladı, uygunsuz bir yükseltme almadı ve yükseltme karşılığında uygunsuz hiçbir şey yapmadı" dedi. Avukat McGuire "Spekülasyon kanıt değildir. Bu soruşturmanın adil ve zamanında sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

ABD basınında yer alan haberlerde, "Adams Brooklyn ilçe başkanı olarak Orta Doğu ülkesine yaptığı yarım düzine gezi sırasında Türk Hava Yolları ile birçok kez uçtu, ancak kaç yükseltme aldığı belli değil. Adams, belediye başkanı olarak havayolunun JFK Havalimanı'ndan uçtuğu ülkeler olan Yunanistan ve Katar'a seyahatler yaptı ve aktarmalar İstanbul'da gerçekleşti, ancak 2022'deki bu geziler sırasında taşıyıcıyı kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. (...) Adams, ülkeye yaptığı beşinci seyahatinde Türk hükümeti yanlısı bir yayında havayoluna övgüler yağdırdı ve 'Türk Hava Yolları benim uçma yöntemimdir' dedi"

SORUŞTURMADA NELER YAŞANDI?

Yüksek profilli federal soruşturma, 2 Kasım'da FBI'ın, Adams'ın kampanyasına bağış toplayan en önemli kişi Brianna Suggs'a baskın yapması ve bunun sonucunda belediye başkanının, New York City'de devam eden göçmen krizi hakkında Beyaz Saray ile görüşmeye hazırlandığı DC'den aniden dönmesiyle ortaya çıktı.

Takip eden günlerde federal ajanlar, belediye başkanını sokakta durdurdu ve telefonlarına ve diğer dijital cihazlarına el koydu .

Belediye daha sonra, belediye başkanının o zamanki uluslararası ilişkilerden sorumlu protokol müdürü olan Abbasova'yı kampanya sırasında "uygunsuz davranan" biri olarak yetkililere bildirdi.

FBI Kasım ayı başlarında Abbasova ve Öçal'ın evlerinde de arama yaptı ancak bu baskınlar haftalar sonra kamuoyuna duyurulmadı. Ne Abbasova ne Öçal ne de kampanya suçla suçlandı.