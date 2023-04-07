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FBI ve ABD ordusu yanlış otel odasına baskın yaparak yanlış kişiyi gözaltına aldı

ABD’nin FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı Boston şehir merkezinde, yanlış otel odasına baskın düzenleyerek yanlış kişiyi gözaltına aldı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:57
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FBI ve ABD ordusu yanlış yere baskın yaparak yanlış kişiyi gözaltına aldı

FBI ve ABD ordusu yanlış otel odasına baskın yaparak yanlış kişiyi gözaltına aldı
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Boston’da meydana gelen olayda, FBI ve özel harekat üyeleri, eğitim tatbikatı sırasında yanlış otel odasına baskın düzenledi.

Boston Polis Departmanına göre olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi.

“Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen üyeler, amaçlanan kişiyi değil başkasını gözaltına aldı.” açıklamasında bulunan FBI, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını aktardı.

ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) Yarbayı Mike Burns, “Her şeyden önce eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz.” dedi.

Burns, tatbikatın "askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme" amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelendiğini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlerde, yanlışlıkla gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu ifade edildi. (AA)

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