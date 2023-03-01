1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • FBI'dan flaş iddia: Koronanın nasıl yayıldığını açıkladılar

FBI'dan flaş iddia: Koronanın nasıl yayıldığını açıkladılar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:38
Takip Et

FBI'dan flaş iddia: Koronanın nasıl yayıldığını açıkladı

FBI'dan flaş iddia: Koronanın nasıl yayıldığını açıkladılar
+
Aa
-

Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Wray, "FBI, salgının büyük ihtimalle Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası sonucu yayıldığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Wray, Fox News'e verdiği demeçte, salgının kökenine ilişin çalışmalarına dair birçok bilginin gizli olduğunu belirterek, "Yalnızca şu gözlemimi paylaşabilirim. Çin hükümeti buradaki işi, bizim yaptığımız işi, ABD hükümetinin ve yakın yabancı ortaklarımızın yaptığı işi engellemek ve karartmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazasıyla sızdığını düşündüğünü yazmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.