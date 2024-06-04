FBI’ın aradığı Kripto Kraliçesi’ni hangi mafya öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FBI’ın aradığı Kripto Kraliçesi’ni hangi mafya öldürdü

Bulgaristan doğumlu ve ‘Kripto Kraliçe’ olarak bilinen Ruja Ignatova, FBI tarafından en çok arananlar listesine eklendi.

2017 yılında ortadan kaybolan Ignatova, OneCoin adlı bir kripto para birimi şemasıyla dünya çapında milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

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4 MİLYAR DOLAR PARA TOPLADI

FBI, Ignatova’nın yatırımcılardan 4 milyar doların üzerinde para topladığını ve bu paranın bir kısmıyla kayıplara karıştığını belirtiyor.

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BULGAR MAFYASI ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Son gelişmelere göre, Ignatova’nın Bulgaristan mafyası ile karanlık bağlantıları olduğu ve hatta öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor.

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HABERİ YAPAN GAZETECİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Bulgar gazeteci Dimitar Stoyanov’un raporlarına göre Ignatova’nın kayboluşundan bir yıl sonra öldürüldüğüne dair bilgiler var.

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Gazeteci Stoyanov, Ignatova hakkındaki suçlamaları yayımladığından beri ölüm tehditleri aldığını ve dördüncü kez Bulgaristan’ı terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

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YUNANİSTAN’I UÇTU BİR DAHA GÖRÜLMEDİ

Ruja Ignatova’nın son görüldüğü yer 2017 yılında Yunanistan’a giden bir uçuştu ve o zamandan beri kendisinden haber alınamıyor. FBI, Ignatova’nın görünüşünü değiştirmiş olabileceğini ve silahlı korumalar veya yardımcılarla seyahat ediyor olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Ignatova’nın sahte kimlik belgelerine sahip olabileceği düşünülüyor.

Ignatova’nın nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı hala büyük bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

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