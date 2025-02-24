FC 25'te Fantasy FC kampanyası başladı

EA FC 25, futbol tutkunlarını heyecanlandıracak yeni bir kampanya başlattı: Fantasy FC. Bu yenilikçi modda, gerçek dünya maçlarında oyuncuların performansı, oyuncu puanlarını artırarak önemli yükselişler elde etmelerine olanak tanıyor. Bu, futbolun doğasına dayalı olarak oyuncuların gol sayıları, asistleri, temiz sheet'leri ve daha fazlası ile değerlendirilecek. Ancak bu kampanya, sadece saha içi performansı dikkate almakla kalmıyor; aynı zamanda oyuncuların disiplinli oyun anlayışları da ödüllendirilecek. Sarı ve kırmızı kartlardan kaçınan oyunculara ekstra geliştirmeler sağlanacak.

Fantasy FC, sadece oyuncuların istatistikleriyle değil, aynı zamanda tarihi başarılarıyla da ilgileniyor. Fantasy Heroes olarak adlandırılan oyuncular, kulüp performanslarına bağlı olarak gelişim gösterecek ve her hafta lig maçlarına göre güçlenecekler.

FANTASY FC LEAGUE İLE YENİ BİR REKABET DÖNEMİ BAŞLIYOR

EA FC 25, Ultimate Team deneyimini daha da ileriye taşıyor. Yeni bir Live UT Friendly olan Fantasy FC League ile futbolseverler, zorlu rekabette karşı karşıya gelecekler. Bu özel turnuvada ödüller, yalnızca galibiyetlere göre dağıtılacak ve her 2 galibiyetle anlamlı ödüller kazanılacak. Bu yeni dinamik, oyuncuları daha dikkatli ve stratejik oynamaya teşvik ediyor.

ÖDÜLLER VE KATILIM DETAYLARI

Fantasy FC League, sınırlı sayıda katılımcıya izin verecek. Toplamda 36 kişi bu etkinlikte yer alabilecek ve 30 galibiyet ile en yüksek ödül kazanılacak. İlk katılımlar 23 Şubat, 27 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde yapılacak. 10 galibiyetle Fantasy FC Ismaël Bennacer, 20 galibiyetle Road to the Final Martin Ødegaard ve 30 galibiyetle Fantasy FC Hero Maicon, sadece bu turnuvada elde edilebilecek oyuncu ödülleri.

FANTASY FC CUP İLE YENİLİKÇİ BİR DENEYİM

Fantasy FC Cup da geri döndü! Bu turnuva, Fantasy OVR “limitli” katılım şartlarına göre düzenlenecek ve oyuncuların farklı takımlar kurarak katılmalarını gerektirecek. İki kez yenilenecek olan Fantasy FC Cup, her yenilemede yeni katılım şartları, yeni oyun kuralları ve yeni görev grupları sunacak.

GELİŞTİRME YOLU VE GÜNCELLEMELER

EA FC 25 Fantasy FC, her oyuncunun ilerleyişini takip ederken dinamik bir gelişim yolu sunuyor. Örneğin, bir oyuncu 2 maç kazandığında +1 OVR yükseliyor, 10 gol atan bir oyuncunun yüzeysel özelliklerinden biri 99'a çıkarılıyor. Ayrıca, oyuncuların kazanması gereken temiz sheet’ler, gol ve asistler gibi başarılar da bu gelişim sürecine dahil edilecek.

Yeni sistemde oyuncular, sarı veya kırmızı kart görmeden maçlarını tamamladıklarında bir artı OVR kazanabilecekler. Bunun yanında, takımlarının ulusal kupada ve ligde elde ettikleri başarılar da oyunculara ekstra geliştirme fırsatları tanıyacak. Örneğin, bir takım ana ulusal kupada galip gelirse, oyuncunun bir yüzeysel özelliği 99'a yükselecek.

KULÜP BAZLI GÜNCELLEMELER VE FANTASY HEROES

Fantasy Heroes, kulüp tarihindeki başarılarla yükselen özel oyunculardır. Örneğin, Paris Saint Germain'den Blaise Matuidi, Arsenal'den Nwankwo Kanu, Chelsea'den Joe Cole gibi efsane isimler, kulüplerinin lig maçlarında elde ettikleri başarılar üzerinden güçleniyor. Bu yeni özellik, oyunculara tarihe adını yazdırmış isimleri yeniden takımlarında görmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

EA FC 25 FANTASY FC, FUTBOLUN YENİ YÜZÜ

EA FC 25 Fantasy FC, futbolseverlere yeni bir heyecan vaat ediyor. Oyuncuların gerçek maçlardaki performanslarıyla güçlenmeleri, sadece takımlarının galibiyetlerine değil, aynı zamanda oyun disiplinlerine de bağlı olarak şekilleniyor. Bu yenilikçi sistem, hem oyuncular hem de takımlar için eşsiz bir deneyim oluşturuyor. Bu dinamik kampanya, futbol oyunlarının geleceği hakkında birçok yenilik getiriyor.