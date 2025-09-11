FC 26'nın en yüksek dereceli takımları belli oldu: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain yine başaramadı

Electronic Arts'ın yeni futbol oyunu EA Sports FC 26'nın takım derecelendirmeleri, futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain (PSG), oyunda en yüksek puana sahip takım unvanını alamadı.

İSPANYOL DEVLERİNİN ÖNÜNDE

EA Sports FC'nin resmî Instagram hesabından paylaşılan bir gönderi, en yüksek (5 yıldız) derecesine sahip takımları sıraladı. Paylaşıma göre, PSG, 5 yıldız alsa da İspanyol devleri Real Madrid ve FC Barcelona'nın gerisinde kaldı ve üçüncü sırada yer aldı. Bu sıralama, oyunun iç istatistiklerine ve oyuncu kadrolarının detaylı ortalama puanlarına dayanıyor.

DERECELENDİRME KRİTERLERİ NASIL İŞLİYOR?

Takımlara verilen genel yıldız puanı, oyuncuların hücum, orta saha ve defans ortalamalarına göre belirleniyor. Ayrıca, takımların içinde bulunduğu liglerin genel gücü de bu puanlamayı etkileyebiliyor. LaLiga'nın, Ligue 1'e kıyasla daha yüksek prestijli ve rekabetçi olarak değerlendirilmesi, İspanyol takımlarının genel puanlarını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Real Madrid'de Kylian Mbappé, Barcelona'da ise Lamine Yamal gibi dünyanın en iyi oyuncularının bulunması da söz konusu takımların puanlarını yukarı çekiyor.

TAKIM DERECELENDİRMESİ TARTIŞMA YARATTI

Sıralamadaki bir diğer dikkat çeken nokta ise 4.5 yıldız alan bazı takımlar oldu. Geçen yaz FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı PSG'yi yenerek kazanan Chelsea ve UEFA Avrupa Ligi'ni Manchester United'ı mağlup edip kazanan Tottenham'ın 5 yıldız yerine 4.5 yıldız alması, oyunun gerçek hayat performansı ile derecelendirmeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olabileceğini gösterdi. Manchester United da 4.5 yıldızla sıralamada yer aldı.

OYUN DENGESİ İLE GERÇEKLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Bu tür derecelendirmeler, oyun geliştiricileri için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Geliştiriciler, yüzlerce takımın güncel formunu, oyuncu performanslarını ve liglerin zorluk seviyelerini analiz ederek oyun içinde adil bir denge kurmaya çalışıyor. Bu karmaşık süreç, kaçınılmaz olarak bazı tartışmalı sonuçlar doğurabiliyor. Tüm bu tartışmalara yanıtlar, oyunun 26 Eylül 2025'te PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve PC platformlarında piyasaya sürülmesiyle netleşecek.