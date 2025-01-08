FC Thun’a kadın lider

FC Thun, yeni CEO’sunu açıkladı. Annelis Straubhaar, kulübün operasyonel yönetimini devralarak göreve başladı. Bern Oberland bölgesinden gelen bilgilere göre Straubhaar, finans ve insan kaynakları alanında yılların deneyimine sahip. Straubhaar, kulübün yönetim kuruluna bağlı çalışarak stratejik kararların hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

Bu atama, Aralık 2024’te görev süresi sona eren Tom Gut’un yerini alacak kişiyi belirleme sürecinin tamamlandığını da işaret ediyor. Straubhaar, liderlik konusundaki birikimi ve kapsamlı tecrübeleriyle FC Thun’a yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TECRÜBE

Straubhaar’ın geçmişteki deneyimleri, FC Thun’un dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacağının bir göstergesi. 3S Swiss Solar Solutions AG’de altı yıl boyunca çalışan ve burada insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan Straubhaar, aynı zamanda finans direktörü olarak da hizmet verdi. Dijital dönüşüm projelerinde ve süreç otomasyonlarında önemli rol oynayan yönetici, yenilikçi çözümler geliştirme konusunda uzman.

Eğitim hayatında da önemli başarılara imza atan Straubhaar, işletme ekonomisi alanında lisans, işletme yönetimi ve etik alanlarında ise yüksek lisans derecelerine sahip. Yönetim alanındaki bu güçlü akademik birikim, onun profesyonel hayatında daha etkili stratejiler geliştirmesini sağladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Yalnızca iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olan Straubhaar, yaklaşık altı yıldır SILEA Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Bu vakıf, bireylerin entegre bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çeşitli projeler yürütüyor. Ayrıca, kanton düzeyinde gençlik gözlem evleri ve bakım merkezleri ile ilgili komisyonlarda da aktif bir şekilde çalışıyor.

Der FC Thun hat ab sofort eine neue Vereinschefin https://t.co/jzjYWGL4HI #fcthun — 4-4-2.com (@www442ch) January 7, 2025

AİLE HAYATI VE YENİ HEDEFLER

59 yaşında olan Annelis Straubhaar, evli ve Oberhofen’de yaşıyor. Yeni görevi ile birlikte, hem spor dünyasında hem de sosyal projelerde etkili bir liderlik sergilemeyi hedefliyor. FC Thun’un yeni CEO’su olarak, kulübün sportif ve finansal başarılarını artırma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Straubhaar’ın liderliğinde FC Thun’un hem saha içinde hem de saha dışında yeni başarılara ulaşması bekleniyor. Özellikle dijital dönüşüm ve süreç optimizasyonları, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli başlıklar arasında yer alıyor.