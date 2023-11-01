Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa’da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Feci kaza kameraya yansıdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi üzerinde, Mehmet Çağatay Ulusoy idaresindeki 16 JJN 76 plakalı araç, Mustafa Yeşilbaş idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilbaş (35) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan hastaneye kaldırılmıştı.

ACI HABER GELDİ
Ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Yeşilbaş (35) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Mehdi İnan’ın (27) ise hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan kaza anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Savcılığın ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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