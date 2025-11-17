Trafik kazaları son bulmuyor. Kazanın adresi bu kez Sinop-Samsun kara yolu oldu. Engin Sipahi yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sık sık vatandaşları can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.