Feci kaza, TIR’ın kabini koptu: 1'i ağır, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Feci kaza, TIR’ın kabini koptu: 1'i ağır, 6 yaralı
Kocaeli Başiskele otomobille çarpışan TIR’ın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Alsancak Caddesi’nde seyir halinde olan B.K. hakimiyetindeki otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. kontrolündeki TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu konumunda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan TIR sürücüsü H.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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