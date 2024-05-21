Feci kaza, TIR’ın kabini koptu: 1'i ağır, 6 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Alsancak Caddesi’nde seyir halinde olan B.K. hakimiyetindeki otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. kontrolündeki TIR çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu konumunda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan TIR sürücüsü H.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.