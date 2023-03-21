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  • Sergen Deveci 141 gün sonra sahnelere dönüyor! Feci kazada ağır yaralanmıştı

Sergen Deveci 141 gün sonra sahnelere dönüyor! Feci kazada ağır yaralanmıştı

Amasya'da geçirdiği kaza sonrası boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci'den sevindiren haber geldi. Deveci, kariyerine başladığı yerde sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:26
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Feci kazada ağır yaralanmıştı. Sergen Deveci 141 gün sonra sahnelere dönüyor

Sergen Deveci 141 gün sonra sahnelere dönüyor! Feci kazada ağır yaralanmıştı
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Amasya'da geçirdiği kaza sonrası boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti. Yapılan kontrollerde Deveci’nin felç kalma riski olduğu ortaya çıktı.

Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci için bir diğer zorlu süreç, fizik tedavi ve rehabilitasyonla başladı.

Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Sergen Deveci, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdi. Deveci'nin bu denli çabuk iyileşmesini doktorları mucize olarak nitelendirdi.

Gerçekten bir bebek gibi yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" diyen Sergen Deveci, artık mesleğine dönmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ayağa kalktığında gözyaşlarını tutamayan Segen Deveci, ‘Baş Belası’nın sahnelendiği 20 Kasım 2022’den 141 gün sonra 29 Mart’ta sahnelere dönecek.

Sergen Deveci, kariyerinin başladığı BKM Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand- up yapacak.

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