Feci kazada anne, baba ve ikizler hayatını kaybetti

Denizli'de 12 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında aynı aileden hayatını kaybeden baba, anne ve ikizler, bugün son yolcuğuna uğurlanacak.

KAYNAK: İHA
Feci kazada anne, baba ve ikizler hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aynı bölgede peş peşe meydana gelen 5 ayrı kazada, 12 araç birbirine girdi.

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Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyon kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araç, karı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Tur otobüs, minibüs, ambulans ve araçların karışığı kazada 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Kazada minibüsle çarpışan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan cenazelerin kimliği belli oldu.

Kazada, 20 ADG 289 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Yiğit Mutluluk, anne Mevlüde Mutluluk ve 19 yaşındaki Eren Mutluluk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan baba Ramazan Mutluluk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Aynı aileden 4 kişinin cenazesi, bugün Kale ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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