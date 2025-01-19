Feci kaza!:Ters yöne girdi1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim K. yönetimindeki 01 TK 817 plakalı hafif ticari araç, ters yöne girdi. Bu sırada Emre Can'ın kullandığı 01 Y 0705 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, yolunda ilerlerken ters yönden gelen araçla çarpıştı.

CİTROEN MARKA ARAÇTA BÜYÜK HASAR

Çarpışmanın etkisiyle Citroen marka araç takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters yönden ilerleyen araç sürücüsü İbrahim K. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadını hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, Citroen marka araçta sıkışan sürücü Emre Can'ı kurtarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emre Can'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan Emre Can’ın babası Üzeyir Can, eşi ve kızıyla kazanın meydana geldiği bölgeye geldi. Aracın geldiği halini gören baba, annesi ve kızı, Emre Can’ın hayatını kaybettiğini anlayarak olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.