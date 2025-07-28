Feci ölüm! Genç elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İHA
Feci ölüm! Genç elektrik akımına kapıldı

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik işleriyle uğraşan Sefa Salman (31), mağazada meydana gelen bir elektrik arızasını gidermek için çalışmaya başladı. Arızayı onarmaya çalıştığı sırada Salman, elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Acil Servisi'ne kaldırılan vatandaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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