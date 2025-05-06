Feci ölüm! Genç kız kamyonetin altında kaldı

Kaynak: İHA
Feci ölüm! Genç kız kamyonetin altında kaldı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. (30) idaresindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye (18) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Faizi ağır yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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