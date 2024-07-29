Feci ölüm: Tamirci asansörle duvar arasına sıkıştı

Aktarılan bilgilere göre Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın bozulan asansörünün bakımına giden 29 yaşındaki Emre Büyük tamir için uğraştığı sırada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

Yapılan ihbar üzerine apartmana gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Emre Büyük, gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.