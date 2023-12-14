Fed Başkanı Powell: Faiz artırım döngüsünün zirvesine yakınız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun en yüksek seviyelerinden gerilediğini ve bunun işsizlikte önemli bir artış yaşanmadan gerçekleştiğini belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, düşürülmesi konusunda devam eden sürecin garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrin de belirsizlik içerdiğini dile getirdi.

Powell, attıkları adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığına işaret ederek, sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve sıkılaşmanın etkilerinin muhtemelen henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.

FED YETKİLİLERİ FAİZ ARTIRIM İHTİMALİNİ MASADAN KALDIRMAK İSTEMİYOR

Son aylardaki düşük enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru ilerlediğine dair güven oluşturmak için daha fazla kanıt görülmesi gerekeceğini vurguladı.

Powell, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinin biraz zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faizimizin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inanırken, ekonomi pandemiden bu yana tahminleri birçok yönden şaşırttı ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil. İhtiyaç olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız. Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız."

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz oranının seyrine ilişkin değerlendirmelerine değinen Powell, "Yetkililer faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemiyor." dedi.

"ZAFER İLAN ETMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

Powell, ABD ekonomisinin bu yılki dayanıklılığına rağmen resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğuna dikkati çekerek, "Ekonominin şu anda resesyonda olduğunu düşünmek için çok az temel var. Gelecek yıl resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Komite'nin bu toplantısında faiz indirimlerini tartıştığını belirten Powell, ancak verilerin gerektirmesi halinde faiz artırım olasılığının da göz ardı edilmediğini ifade etti.