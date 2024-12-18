Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti. İskonto faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.50 yaptı.

Fed, faiz indirimi kararını 1'e karşı 11 oyla aldı. FOMC üyelerinden Cleveland Fed Başkanı Hammack faiz indirimine muhalefet etti, faizin değişmemesi için oy verdi.

Fed, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik riskleri, Kasım ayında olduğu gibi, aşağı yukarı dengeli görüyor. Ek faiz ayarlamalarını zamanlaması ve büyüklüğü değerlendirilirken, gelecek veriler, görünümün gelişimi ve risklerin dengesi dikkate alınacak.