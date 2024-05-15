Fed imalat endeksinde daralma sürüyor

Kaynak: AA
Fed imalat endeksinde daralma sürüyor
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayısta eksi 15,6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

New York Fed'in mayısa yönelik imalat endeksi raporunu açıkladı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyette bulunan firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapor kapsmaında, imalat endeksi mayısta 1,3 puan azalarak, eksi 15,6'ya geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 9,9 değerini açıklanması beklentisindeydi.

Arka arkaya altıncı ayda imalat sektöründeki daralmayı ifade eden endeks, nisanda eksi 14,3 olarak açıklanmıştı.

Yeni sipariş endeksi mayısta 0,3 puan azalarak, eksi 16,5'e düşerken, sevkiyat endeksi 13,2 puan artışla eksi 1,2'ye çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme yönelik iyimserlik ise ilgili dönemde 2,2 puan azalarak 14,5'e indi.

Üretim sektöründeki görünüme dair sinyal veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğunu ifade ediyor.

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