Fed Kararı öncesi Borsa İstanbul’da son durum ne? (17 Eylül 2025)

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puandan kapattı.Açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 3,31 puan ve yüzde 0,03 artarak 11.186,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,19 geriledi.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 0,39 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları öncesinde karışık bir seyir izliyor.Fed’in faiz kararının ardından bankanın politika metni ve Jerome Powell’dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönünde belirleyici olması öngörülüyor.

Para piyasalarında Fed’in parasal gevşeme beklentilerinin gelecek yıla yayıldığı gözlenirken, bankanın 2026’da toplam 3 faiz indirimi yapması bekleniyor.

Analistler, Powell’ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajların yatırımcıların dikkatinde olduğunu, üyeler arasındaki görüş ayrılıklarının gelecek dönem beklentilerini şekillendirebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu verileri, yurt dışında ise Fed’in faiz kararı ve Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gibi yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Asya borsaları Fed’e kilitlendi (17 Eylül 2025)

New York borsası düşüşle kapandı