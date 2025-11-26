ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceğine dair beklentiler sürerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 artışla 6.765,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 23.025,59 puana çıktı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Ülkede perakende satışlar ise eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 1,3 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda 88,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde özel sektör istihdamı haftada ortalama 13 bin 500 kişi azalırken, ülkede özel sektörün istihdam kaybının hızlandığı görüldü.

ANALİSTLER DEĞERLENDİRDİ

Analistler, Fed'in aralık ayında vereceği faiz kararına etkili olabilecek her türlü verinin takip edildiğini belirterek, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretleriyle faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, Meta'nın Alphabet'in yapay zeka çiplerini satın almayı düşündüğüne dair haber sonrasında Nvidia hisselerindeki yüzde 2,6'lık düşüş dikkati çekti.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Alphabet'in başarısından büyük memnuniyet duyulduğu ve şirkete tedarik sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Açıklamada, Nvidia'nın "sektörün bir nesil önünde olduğu" ifade edildi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Alphabet hisseleri ise yüzde 1,6 değer kazandı. ABD'li diğer teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,9 ve Amazon'un hisseleri yüzde 1,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,6 ve Apple ile Tesla'nın hisseleri yüzde 0,4 artış gösterdi.

ABD'li bazı perakendecilerin açıkladığı bilançolar da takip edildi. Beklentilerin üzerinde kar bildiren perakende zinciri Kohl's'un hisseleri, yüzde 43'e yakın yükseldi.

Elektronik mağazası Best Buy'ın hisseleri de beklentilerden iyi finansal sonuçlar yayımlamasının ardından yüzde 5,3 arttı.

Karını artırmak amacıyla bazı Foot Locker mağazalarını kapatma planını duyuran spor malzemeleri satıcısı Dick's'in hisseleri de hafif artış kaydetti.

TRUMP YENİ FED BAŞKANINI HER AN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce Fed'in yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.

ABD basınında, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in bir sonraki Fed başkanlığı için adı geçen muhtemel isimler arasında öne çıktığına dair haberler yer aldı.