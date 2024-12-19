Fed kararı sonrası İslam Memiş'ten açıklama 'Fırsat kollayanlar hazırlıklara başlasın'

Fed, bu yıl 3.faiz indirimini yaptığını ve 2025 yılında da 2 kez faiz indirimi yapmasının belendiğini belirten İslam Memiş, Fed'in faiz kararının piyasalar tarafından önceden satın alındığını, Dolar karşısındaki enstrümanlar değer kaybettiğini söyledi.

"DOLAR KARŞISINDAKİ ENSTRÜMANLARIN DÜŞÜŞÜ KALICI DEĞİL"

İslam Memiş, "Dolar endeksi (dxy), 107 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak ne dolar endeksindeki yükselişin ne de dolar karşısındaki enstrümanların düşüşü kalıcı değil. Yani, dolar karşısındaki varlıklar orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat getirmiş oldu." dedi.

ÇARŞAMBA'DAN ÖNCE ÇARŞAMBA'DAN SONRA



Bir önceki yazasında haftayı Çarşamba'dan önce, Çarşamba'dan sonra olarak ikiye ayırdığını hatırlatan Memiş, "Özellikle TL'ye ihtiyacı olanların Çarşamba gününe kadar işlerini halletmesi konusunda uyarılarımın olduğunu anımsatmak isterim. Ons altın da 2 bin 580 dolar, ons gümüş de 29,80 dolar seviyelerini bekliyorduk. Fed'in faiz kararı öncesi ons altın 2 bin 651 dolar seviyesinden 2 bin 615 dolar seviyesine gerilediğini, ons gümüşün 30,58 dolar seviyesinden 29,85 dolar seviyesine gerilediğini gördük." ifadelerini kullandı.

'ALTIN VE GÜMÜŞ'TE DÜŞÜŞ BEKLEYENLER HAZIRLIK YAPSIN"

Artık altın ve gümüş fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim. Bu haftayı son hafta olarak görüyorum." dedi.